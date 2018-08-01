Нападающий "Автомобилиста" потерял сознание во время матча

Форвард "Автомобилиста" Александр Торченюк получил тяжелую травму. Все случилось во время контрольного матча против "Динамо Пардубице".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, за две минуты до перерыва при счете 2:0 в пользу "Автомобилиста" Торченюк без контакта с другими игроками ударился головой о борт и потерял сознание. Матч было решено не доигрывать.

Позже нападающий пришел в себя и находится в стационаре в больнице города Хомутов под наблюдением местных врачей и доктора команды: томография головного мозга патологий не выявила.

"Александр пока останется в больнице для более полного обследования и не полетит с командой в Екатеринбург сегодня вечером", - говорится в официальном заявлении клуба.

В "Автомобилисте" пожелали форварду скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Напомним, ранее "Автомобилист" провел второй контрольный матч на сборах в Чехии. Был обыгран китайский "Куньлунь Ред Стар".