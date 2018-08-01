Под Курганом осудили рецидивиста, который крал инструменты у собственного отца, а потом спалил его дом

В Кетово осудили 26-летнего ранее судимого жителя Кургана, который крал имущество своего отца.

Подсудимый неоднократно пробирался на дачный участок отца в СНТ "Болдино" и в несколько заходов украл у него компрессор, шлифовальную машинку, дрель, бензотриммер, бензопилу, а также автомобильные диски.

Своими действиями подсудимый причинил ущерб на сумму свыше 40 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В марте этого года мужчина облил жидкостью для розжига стены дачного дома и поджег их, дом полностью сгорел.

На суде сын полностью признал свою вину, ему назначили 3 года 11 месяцев в колонии строгого режима.