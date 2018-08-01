Евгений Кузнецов привезет Кубок Стэнли в Челябинск 15 августа

В Челябинске 15 августа на ледовой арене "Трактор" хоккеист Евгений Кузнецов презентует Кубок Стэнли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Трактор".

Начало в 18 часов, а в 20 часов начнется игра между командами "Трактор" и "Металлург".

"Совместно с Евгением было принято решение о том, что стоимость билетов на данный матч составит 500 рублей и все собранные средства будут перечислены спортивной школе олимпийского резерва "Трактор" на поддержку и развитие детского хоккея", - рассказал заместитель директора "Трактора" Денис Телих.