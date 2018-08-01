Прокуратура обязала администрацию Кургана заделать выбоины на городских дорогах

Прокуратура Кургана обязала администрацию города сделать дорогу возле дома №109 на улице Кирова.

Оказалось, что автомобильная дорога, проходящая по ул.Максима Горького, Кирова и Монтажников не соответствует требованиям действующих нормативных документов и создает реальную угрозу возникновения ДТП, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Как раз на проезжей части улицы Кирова имеются дефекты в виде выбоины, превышающей предельно допустимые размеры.

Прокурор направил в суд административное исковое заявление, в котором попросил обязать администрацию города привести дорогу в хорошее состояние. Требование удовлетворено.