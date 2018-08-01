Арестованы боровшиеся с коррупцией во ФСИН офицеры ФСБ

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров ФСБ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Следствие считает, что они причастны к незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, которое владело строительным рынком на юго-востоке Москвы.

По данным газеты, арестованы майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков, после рапортов которых ранее было инициировано громкое расследование во ФСИН. В частности, офицеры участвовали в оперативной разработке осужденного за мошенничество экс-главы ведомства Александра Реймера. Кроме того, по итогам их работы был арестован бывший замглавы ФСИН Сергей Коршунов, утверждает "Коммерсант".

Олег Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. Ему и его знакомой, предпринимателю Марине Дюковой, вменили растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более чем на 160 млн рублей при заключении двух госконтрактов по завышенным ценам.

31 июля сообщалось, что следствие предъявило уточненное обвинение Коршунову по эпизодам взяточничества и растраты.

Реймера в 2017 году суд приговорил к восьми годам колонии по делу об афере с электронными браслетами. Экс-глава ФСИН был задержан в 2015-ом.