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религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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от издателя  |  комментариев: 9


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Новости
01.08.2018 08:29 Мск (10:29 Екб)
общество | В России
Вспоминаем Первую мировую, лишь бы забыть про столетие Гражданской войны?
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В Европе переписывают исторические оценки Первой Мировой, превращая ее в справедливую и правильную войну. Кадры из британского сериала &quot;Наша мировая война&quot; (2016) | Фото: http://www.bbc.co.uk/programmes/p022wq83

Сегодня, 1 августа, в России собираются почтить память героев Первой мировой войны. На Поклонной горе по инициативе Российского военно-исторического общества пройдет торжественная церемония возложения венков к подножию памятника Героям Первой мировой войны, мероприятие собирается посетить министр культуры Владимир Мединский.

"У нас получилась очень странная картина – эта война вычеркнута абсолютно из истории страны, о ней мало кто знает, – говорит в беседе с Накануне.RU член ЦС РВИО писатель-публицист Армен Гаспарян. – Первая мировая – это первый глубокий прорыв в глубокой эшелонированной обороне. Я имею в виду Брусиловский прорыв. То, что мы не помним георгиевских кавалеров, если это переводить в более понятную нам шкалу наград – это героев Советского Союза образца Великой Отечественной войны – это, согласитесь, говорит не в нашу пользу. Эти люди отдали за страну самое дорогое, что у них было – свою жизнь. У людей должен появиться некий гражданский импульс, в том числе сравнимый даже с Бессмертным полком, потому что и то, и другое – проявление подлинного духа русского офицерства".

годовщина вступления России в Первую мировую войну(2018)|Фото: РВИО

1 августа 1914 г. Российская империя вступила в Первую мировую войну, которая обернулась миллионами погибших, распадом империи и концом монархии. Сделать день памяти жертв Первой мировой войны национальным праздником по аналогии с Днем Победы было бы неправильным, считает историк Евгений Спицын.

"Я отрицательно отношусь к этому, потому что это какой-то абсурд. Давайте будем каждую неделю проводить "Бессмертные полки", посвящённые памяти Куликовской битвы, Полтавской битвы, Бородинскому сражению, Русско-Турецкой войне. Россия всю свою историю воевала десятки, если не сотни лет. Главным образом это были войны оборонительные, хотя были войны и захватнические, надо прямо об этом говорить, ничего тут зазорного нет. А то, что касается Первой мировой войны, понятно, что солдаты и офицеры совершали подвиги, как и в любом масштабном конфликте. Но вообще сравнивать или ставить на одну доску две эти войны, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя, потому что Великая Отечественная война была в полном смысле войной оборонительной и освободительной, мы спасли мир от фашизма. В ходе этой войны вообще решался вопрос о существовании нашего государства, о существовании народов Советского Союза", – говорит он.

Эксперт напоминает, что план Ост предусматривал фактически геноцид, уничтожение целых народов и захват нашей территории, в то время как Первая мировая война стала классическим примером войны эпохи империализма.

"Это была схватка империалистических хищников за передел мира, и Россия здесь выступила на стороне одной из военно-политических коалиций Антанты. Фактически сотни тысяч и миллионы русских солдат и офицеров погибали ни за что. За какой-то Константинополь, условно говоря, за защиту какой-то Сербии. А на самом деле Россия стала членом Антанты, прежде всего, потому, что она была повязана кровными узами с европейским (прежде всего, французским бельгийским британским) капиталом. Это была своеобразная плата за то, что Россия оказалась в состоянии финансовой полуколонии ведущих европейских держав", – рассказывает историк.

Николай II, первая мировая война(2015)|Фото: yandex.ru

Как заявляли не один раз исследователи, эта война не отражала наших интересов. Признанные цели – проливы и захват Константинополя – задачи, которые были сформулированы спустя два года после начала войны.

"Эта война не нужна была ни России, ни русскому народу. Отсюда, кстати, вся история и с братаниями, и с лозунгами "долой войну". Отсюда и штык в землю. Большевики уловили вот это настроение масс, да и не только большевики. Поэтому на этом лозунге "долой войну" они и въехали во власть, потому что все социальные слои русского общества – и мещане, и рабочий класс, и крестьянство, и даже значительные слои русского дворянства вообще не понимали, ради чего ведётся эта война, и кому она нужна. Поэтому, я боюсь, у нас опять начнут вокруг этой даты устраивать пляску по поводу того, что ещё чуть-чуть, ещё немного – и Россия выиграла бы от этого. Да никто бы ей не дал того, что она хотела. В планы наших заокеанских, так сказать, "союзников и партнёров" это вообще никоим образом не входило", – говорит Евгений Спицын.

Первая мировая стала чудовищной катастрофой для человечества, погрузив целое поколение практически в небытие, впервые были использованы отравляющие газы, химическое оружие – в том числе против российской армии. С полей войны солдаты и офицеры шли домой начинать Гражданскую войну, потому что противоречия обострились именно в жесточайших условиях всемирной катастрофы.

При этом Армен Гаспарян признает, что в дальнейшем стоит вспоминать и людей, которые потом погибли на полях Гражданской войны. "При всем том, что в СССР был создан культ вокруг этих комиссаров в пыльных шлемах, подавляющее большинство людей вообще не в курсе, что такое Гражданская война, а это очень важная часть истории, и об этом, конечно, нужно знать, – говорит он. – Для начала государству вообще нужно определиться по своему отношению к Гражданской войне – у нас оно не сформулировано, и никто не может сказать, какое у нас отношение, мы правопреемники кого? Поэтому тут все сложно, а с Первой мировой попроще".

И действительно, нынешняя власть все больше подчеркивает свою преемственность с дореволюционной Россией, нежели с советской, и тут оказывается в неудобном положении. Например, герой Первой мировой генерал Брусилов был одним из первых, кто выступил за отречение Николая II. Более того, ещё во время Гражданской войны он принял сторону красных.

"Кого ещё славить? Корнилова, Каледина и прочих лидеров белого движения? Генерала Алексеева? Пардон, Корнилов, будучи командующим петроградским военным округом, самочинно арестовывал царскую семью. Алексеев, будучи начальником штаба ставки, провёл тот самый опрос по поводу отречения государя императора, более того, он давил на командующих фронтами, чтобы они прислали положительный ответ на его запрос. Это те, кто стоял как раз у истоков этого самого белого движения, февралистов, тех, кто совершил государственный переворот и начал впоследствии Гражданскую войну. Там и эсеры, и меньшевики, и кадеты, и октябристы, и офицерьё. Они сами в трех соснах запутались и пытаются всех остальных запутать", – говорит Евгений Спицын.

Поэтому и торжества по случаю начала Первой мировой войны все больше похожи на попытку сместить фокус интереса со столетия начала Гражданской войны – даты, которую власти осторожно обходят, сдавая постепенно все завоевания социалистической эры.

Первая мировая война, армия, солдаты(2014)|Фото: s40.radikal.ru

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01.08.2018 08:29 Мск | Елена Кирякова
10:29 Екб

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Вспоминаем Первую мировую, лишь бы забыть про столетие Гражданской войны?
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