Пермячка заплатила 4,5 миллиона, чтобы улететь в Рим

Жительница Перми вернула долг в 4,5 млн руб., чтобы иметь возможность выехать за границу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.

Она должна была по двум производствам, касавшимся взыскания денег за аренду. Приставы попытались выяснить, какое имущество есть у женщины, а также запретили ей выезд за рубеж.

Узнав, что ее не отпустят на отдых в Рим, пермячка частично вернула долг. Однако потом она принесла и остальную часть суммы – запрет мог быть снят только после внесения всей суммы. После получения подтверждающих документов запрет сняли.