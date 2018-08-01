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"В наличии нет". В Зауралье врач отказался выдать инвалиду лекарство
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аптека лекарства (2016) | Фото:

В поликлинике центральной районной больницы в селе Глядянское инвалиду отказали в получении льготного лекарства, объяснив, что препарата нет в наличии.
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59-летний мужчина является инвалидом 3 группы и страдает тяжёлым кардиологическим заболеванием, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчине нужно постоянно принимать препарат "продакс", его дают гражданам бесплатно, однако в больнице в выдаче препарата отказали, объяснив это отсутствием медикамента.

"По результатам его рассмотрения за допущенные нарушения прав гражданина участковый врач-терапевт и заведующий поликлиникой привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - добавили в ведомстве.

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01.08.2018 07:57 Мск | Михаил Белокрылов
09:57 Екб

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"В наличии нет". В Зауралье врач отказался выдать инвалиду лекарство
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