"В наличии нет". В Зауралье врач отказался выдать инвалиду лекарство

В поликлинике центральной районной больницы в селе Глядянское инвалиду отказали в получении льготного лекарства, объяснив, что препарата нет в наличии.

59-летний мужчина является инвалидом 3 группы и страдает тяжёлым кардиологическим заболеванием, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчине нужно постоянно принимать препарат "продакс", его дают гражданам бесплатно, однако в больнице в выдаче препарата отказали, объяснив это отсутствием медикамента.

"По результатам его рассмотрения за допущенные нарушения прав гражданина участковый врач-терапевт и заведующий поликлиникой привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - добавили в ведомстве.