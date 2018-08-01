Офшорная компания взыскивает с нижневартовского бизнесмена 6 млрд

Зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Redclffe holdings group limited пытается взыскать 6 млрд руб. с руководителя нижневартовской компании "СибИнвестНафта" Алексея Куринного. Заявление о возмещении причиненных убытков поступило в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.

Истец является единственным акционером "СибИнвестНафта", а ответчик – руководителем, сообщили Накануне.RU в арбитраже. Спор касается лицензии на геологическое изучение Млечного лицензионного участка в Нижневартовском районе. Ее компании выдал комитет природных ресурсов по ХМАО, однако весной 2018 г. Уралнедра передала большую часть участка третьим лицам.

По словам заявителя, Алексей Куринный не предпринял мер для защиты прав и интересов компании "СибИнвестНафта". Из-за бездействия ответчика общество понесло убытки.

Арбитраж на сегодняшний день оставил без движения иск компании.