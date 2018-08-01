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религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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от издателя  |  комментариев: 9


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экспертное мнение ;
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"Мне лично образ зомби не симпатичен". Детский омбудсмен Прикамья дала правовую оценку Параду зомби
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Ходячие мертвецы зомби (2013) | Фото:

Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова дала правовую оценку Параду зомби, который планировался в Перми 5 августа, но был отменен из-за жалоб общественников, передает корреспондент Накануне.RU.

Светлана Денисова отметила, что анонс парада зомби не нарушал федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Кроме того, детский омбудсмен отметила, что сам закон не регламентирует проведение каких-либо мероприятий. Участие детей в подобных парадах, по словам Денисовой, ответственность сугубо родителей. Также уполномоченный по правам ребенка напомнила, что в Пермском крае существует комендантский час, который ограничивает время пребывания в общественных местах детей без родителей или других взрослых законных представителей зимой до 22.00, летом до 23.00.

"Мне лично образ зомби – воскресшего мертвеца - не симпатичен. Но это вопрос вкуса и воспитания. Я бы с большим удовольствие посмотрела на парад добрых героев мультиков, кино и комиксов", - заявила Светлана Денисова.

Напомним, парад живых мертвецов должен был состояться 5 августа на площадке Парка Горького. Однако из-за жалоб представителей религиозных организаций парад был отменен.

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01.08.2018 08:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:30 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 10:48 Мск
В Перми отменили Парад зомби








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"Мне лично образ зомби не симпатичен". Детский омбудсмен Прикамья дала правовую оценку Параду зомби
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