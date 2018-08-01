"Мне лично образ зомби не симпатичен". Детский омбудсмен Прикамья дала правовую оценку Параду зомби

Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова дала правовую оценку Параду зомби, который планировался в Перми 5 августа, но был отменен из-за жалоб общественников, передает корреспондент Накануне.RU.

Светлана Денисова отметила, что анонс парада зомби не нарушал федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Кроме того, детский омбудсмен отметила, что сам закон не регламентирует проведение каких-либо мероприятий. Участие детей в подобных парадах, по словам Денисовой, ответственность сугубо родителей. Также уполномоченный по правам ребенка напомнила, что в Пермском крае существует комендантский час, который ограничивает время пребывания в общественных местах детей без родителей или других взрослых законных представителей зимой до 22.00, летом до 23.00.

"Мне лично образ зомби – воскресшего мертвеца - не симпатичен. Но это вопрос вкуса и воспитания. Я бы с большим удовольствие посмотрела на парад добрых героев мультиков, кино и комиксов", - заявила Светлана Денисова.

Напомним, парад живых мертвецов должен был состояться 5 августа на площадке Парка Горького. Однако из-за жалоб представителей религиозных организаций парад был отменен.