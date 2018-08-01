УФАС выявило нарушения в аукционе магнитогорского муниципального предприятия на закупку колбасных изделий

УФАС выявило нарушения в аукционе магнитогорского муниципального предприятия "Горторг" на закупку колбасных изделий на 8 млн рублей, сообщили накануне в пресс-службе ведомства.

Аукцион проводился в июне. В УФАС поступила жалоба от АО "Мясокомбинат Ялуторовский" (Тюменская область), заявка которого была отклонена аукционной комиссией.

УФАС установило, что заказчиком в проект контракта не был включен срок осуществления приемки поставленного товара. Кроме того, контракт предусматривал, что оплата товара поступит на счет поставщика в течение 30 календарных дней со дня поставки товара.

УФАС выдало предприятию предписание с требованием внести изменения в проект контракта. Должностному лицу предприятия грозит административное дело.