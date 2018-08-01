В Бурятии СКР проверяет информацию о принуждении к проституции девушек, уехавших работать в Китай

В Бурятии Следственный комитет проверяет информацию о принуждении к проституции девушек, уехавших на заработки в Китай.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете, 30 июля в правоохранительные органы обратились две жительницы Улан-Удэ с заявлением, что их дочерей, уехавших на заработки в КНР, насильно удерживают в одном из ночных клубов и заставляют оказывать клиентам услуги интимного характера. Следователям удалось выяснить, что примерно полгода назад директор одного из агентств по трудоустройству за границей предложила двум девушкам 19 и 20 лет поработать на юге Китая - в городе Иу. Им предложили вакансии администраторов в одном из ночных клубов. Зарплату пообещали от 80 до 90 тыс. руб.

Девушки согласились, в агентстве им были оформлены все необходимые документы, и 27 июля обе вылетели прямым рейсом в Пекин, откуда их привезли в Иу и поселили в комнату рядом с клубом. После они сообщили родственникам, что охранники заведения сразу забрали паспорта, на работе их заставляют выполнять все прихоти посетителей заведения, вплоть до интимной близости, а в случае отказа - угрожают физической расправой. Девушки также рассказали, что несколько россиянок, работающих в этом же клубе, уже были изнасилованы.

Следователи немедленно приступили к проверке фактов, изложенных в заявлении. Уже организовано взаимодействие с местным представительством МИД России, сотрудниками которого в консульские учреждения КНР направлены запросы с требованием проверить информацию о нарушениях прав граждан России и обеспечить охрану девушек.

"В случае, если информация молодых людей подтвердится, по факту совершения в отношении них преступлений на территории иностранного государства будут приниматься правовые решения в соответствии с действующим законодательством России", - добавили в СКР.

Как сообщало Накануне.RU, в марте этого года американский адмирал и еще семь офицеров обвинялись в коррупции, которая часто принимала форму секс-вечеринок с проститутками. За это военные выдавали секретную информацию.