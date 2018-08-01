Россия вновь стала мировым лидером по добыче нефти

В мае Россия заняла первое место в мире по добыче нефти с результатом 10,973 млн баррелей нефти в день. Саудовская Аравия в мае добывала 10,015 млн баррелей в сутки, США -10,442 млн.

По данным Минэнерго, в мае Россия добыла 46,407 млн тонн нефти, суточная добыча выросла на 0,07%.

Напомним, ОПЕК + в июне договорилась об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С 2016 г., когда было достигнуто соглашение о "заморозке" добычи, фактическое сокращение добычи нефти стран-участниц договора составило 2,8 млн баррелей