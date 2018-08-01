В Екатеринбурге во время демонтажа рекламной конструкции пострадал рабочий

Прокуратура организовала проверку по информации о травмировании рабочего при демонтаже рекламной конструкции в Екатеринбурге утром 1 августа в районе улиц Щербакова-Лыжников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации, двое рабочих демонтировали рекламную конструкцию, которая задела одного из рабочих. Он получил переломы руки и нескольких ребер, с которыми был доставлен в больницу.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

"В настоящее время устанавливается, находится ли в трудовых отношениях в организации пострадавший либо с ним заключался гражданско-правовой договор на выполнение данного вида работ", - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также будет устанавливаться, проводили ли беседу сотрудники организации с рабочим по правилам техники безопасности.