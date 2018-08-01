"Уралхим" возглавил прикамец

В руководстве компании "Уралхим" произошли изменения. С 1 августа должность генерального директора занял Сергей Момцемлидзе, ранее возглавлявший "КЧХК" АО "ОХК "Уралхим" в Кирово-Чепецке Кировской области.

Дмитрий Коняев, ранее занимавший должность генерального директора, назначен на должность заместителя председателя совета директоров "Уралхима", сообщили Накануне.RU в компании. Он будет заниматься вопросами стратегического развития компании.

Момцемлидзе родился в 1968 г. в городе Березники Пермского края. Он окончил Пермский государственный технический университет по специальности экономика и управление в промышленности, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (MBA). С 1993 по 2006 гг. занимал руководящие должности в компании "Уралкалий" и аффилированных структурах. В 2007 г. назначен директором "Транспортно-логистической компании Кирово-Чепецкого химического комбината". В 2008 г. - директором "УРАЛХИМ-ТРАНС". Депутат Законодательного собрания Кировской области.