Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев проведет 59 день рождения на работе

Сегодня 59 лет исполняется вице-губернатору Тюменской области Сергею Сарычеву, передает корреспондент Накануне.RU.

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Вице-губернатор проведет день на работе, рассказал Накануне.RU пресс-секретарь главы региона Андрей Осипов.

Сарычев родился 1 августа 1959 г. в селе Викулово. Трудовую деятельность начал в соседней Омской области, на моторостроительном заводе. Позднее трудоустроился в Ишиме. Во властные структуры он пришел в 1992 г., став председателем комитета по делам молодёжи и туризму администрации Тюменской области. В этой должности Сергей Сарычев стал одним из авторов проекта закона "О молодёжной политике в Тюменской области".

В 1997-2001 гг. работал в должности заместителя губернатора Тюменской области Леонида Рокецкого. Сарычев успел поработать в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе в должности заместителя председателя правительства при губернаторстве Александра Филипенко. Вернулся в Тюменскую область чиновник в 2004 г., когда губернатором региона стал Владимир Якушев. Продолжает работать на посту после ухода Якушева в Минстрой РФ и назначения на пост врио главы региона Александра Моора.

В числе наград – медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”, звание почетного работника органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Сергея Михайловича.