Южноуральские мясные предприятия посетила польская бизнес-делегация

Ряд южноуральских предприятий на прошлой неделе посетили бизнесмены из Польши. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского экономического союза, выступившего принимающей стороной.

В состав делегации вошли руководители и специалисты фабрики по производству кормов для животных "Lira" и Селезского мясоперерабатывающего комбината и компании по выращиванию цветов "Jenflor". Гости посетили производственные площадки предприятия "Ромкор", питомника "План74", "Садов России" и агрокомплекса "Чурилово", а также цветочные рынки и торговые сети. Также прошли встречи с замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александром Раевским и главой Агентства инвестиционного развития региона Алексеем Бобовым.

Члены делегации отметили существенную разницу в стоимости мясной продукции в двух странах: российский ценник превышает польский в 2-3 раза.

Владелец Jenflor Пётр Джинпризак выразил готовность построить совместно с российским партнёром современные голландские теплицы на Южном Урале по выращиванию горшечных и газонных цветов, туи.

В свою очередь, президент Уральского экономического союза, председатель челябинского отделения "Опоры России" Олег Витковский отметил, что местные тепличные хозяйства "сильно отстают от европейских" по технологиям и оснащениям.

"У нас по-прежнему используют ручной труд и землю вместо специального грунта, — рассказал он. — В ближайшее время найдём партнеров и подберём площадку под строительство современных теплиц. Выращенные в нашем регионе цветы будут поставляться не только на рынки и в сети, но и украшать города".

Кроме того, как сообщили в пресс-службе союза, достигнуты договорённости о поставках премиксов (престартеров) между троицким "Ромкором" и польской фабрикой Lira. В тестовом режиме в течение месяца питание будут получать 1200 голов свиней под контролем специалиста из Польши, который будет следить за процессом и отмечать динамику.

Lira — крупнейшая польская семейная компания по производству кормов. Была основана в 1996 году в местечке Кживинь в Великопольском воеводстве (65 км от Познани). Имеет несколько отделений: на первом производятся продукты для домашнего скота, на втором, введенном в эксплуатацию в 2004 году, - корма для других пород животных. В 2006 году была запущена новая линия по изготовлению лекарственных кормов. В готовом виде фабрика выпускает полнопорционные кормовые смеси, суперконцентраты, минеральные премиксы, молокозамещающие препараты. Компания работает в соответствии со стандартами качества HACCP, ISO 22000. Имеется собственная лаборатория по контролю качества сырья и готовых продуктов.

Jenflor Gardening — одна из крупнейших польских компаний по выращиванию цветов и саженцев. Была основана в 1972 году. Растения выращиваются по инновационным технологиям в современных голландских теплицах 5 класса площадью 30 000 кв.м., а также открытым способом на площади в 100 га. Компания поставляет цветы в крупнейшие торговые сети Европы и на рынки других стран, в том числе и Россию.