МИД РФ: Санкциями против Крымского моста ЕС изменил своим же принципам

Решение Совета Евросоюза о распространении односторонних рестрикций против российских компаний прискорбно и нелегитимно, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, введённые меры связаны со строительством Крымского моста. Санкции ЕС затронули следующие компании: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост" и "Стройгазмонтаж — СГМ Груп".

"Евросоюзу явно не дает покоя сделанный крымчанами свободный выбор в пользу воссоединения с Россией, — говорится в сообщении российского МИД. — Иначе чем объяснить, что начиная с 2016 г. санкционный список ЕС пополняется почти исключительно российскими гражданами и организациями, в той или иной мере причастными к успешному демократическому развитию Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации?".

В ведомстве также отметили, что таким "очередным вмешательством" во внутренние дела России Евросоюз изменил своим же вековым принципам.

"На протяжении многих лет высокие официальные лица ЕС относили к числу исторических заслуг евроинтеграции то, что она помогала европейским народам "воздвигать мосты, а не стены", — напомнили в МИД РФ. — Досадно, что Евросоюз изменил своим же лозунгам, подвергнув критике, а затем и рестрикциям строительный проект, который в буквальном смысле зацементировал связь Крымского полуострова со своей исторической Родиной, стал памятником свободе и единству российского народа".

Напомним, в конце 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал "срочно остановить" строительство Крымского моста. В апреле этого года он заявил, что Киев введёт санкции против всех компаний, участвующих в строительстве, и проинформирует другие страны о включении их в "черный список".

А недавно стало известно, что Украина уговаривает ЕС и США ввести санкции в отношении российских черноморских портов в качестве ответа на строительство Крымского моста.