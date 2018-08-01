СМИ: На пенсии работает около трети россиян

Рост пенсий в России, по данным Росстата, все больше отстает по темпам от увеличения уровня зарплат.

По данным статведомства, в июне 2018 года размер пенсии в среднем составил 29,1% от средней зарплаты по стране против 31,2% в июне 2017 года. Разрыв в доходах, вероятно, наиболее весомая причина довольно высокой популярности работы после выхода на пенсию — так, по данным того же Росстата из сборника "Рабочая сила, занятость и безработица", после выхода на пенсию продолжают работать около трети российских пенсионеров. Сейчас в РФ насчитывается более 37 млн человек старше трудоспособного возраста (из них мужчин — более 10,7 млн, женщин —- более 25,9 млн), уровень занятости среди них составляет 28,8%, а уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) —- 3,3%: у мужчин — 26,5% при безработице 3,5%, среди женщин — 29,7% при безработице в 3,5%.

За последние десять лет уровень занятости пенсионеров, хотя и незначительно, но рос — как в целом, так и для мужчин и женщин по отдельности. Большая часть россиян старше трудоспособного возраста заняты в обрабатывающих производствах (около 3 млн человек), торговле (2,3 млн человек), образовании (2,3 млн человек). Самый высокий средний возраст работников — в отрасли сельского хозяйства (44 года), здравоохранении и ЖКХ (43,2 года) и образовании (42,9 года). Большая часть из работающих пенсионеров оформлены как наемные работники и трудятся по 30–40 часов в неделю — так же, как и персонал среднего возраста.

Среди пенсионеров, относящих себя к безработным, 35,8% покинули прежнее место работы из-за выхода на пенсию, 11,4% — из-за состояния здоровья, 9,9% — из-за сокращения штатов. Число поставленных диагнозов почти по всем наиболее распространенным заболеваниям в этой категории населения с 2013 года выросло на 10–15%.

Среднее время поиска работы пенсионерами составляет 8,3 месяца, около трети ищет ее год и более, впрочем, такой же показатель застойной безработицы Росстат фиксирует и в основной группе занятых. Большая часть пенсионеров ищет работу через знакомых и друзей (74,6%), через интернет и СМИ (33,2%) и обращаясь непосредственно к работодателю (23,6%). Государственные службы занятости привлекают только 5,6% пожилых соискателей.

Напомним, что именно трудоспособность российских пенсионеров является одним из аргументов в пользу начатой недавно реформы пенсионного возраста — если понимать российскую пенсию как пособие по утрате возможности трудиться. Законопроект, поднимающий возраст выхода на пенсию на пять лет для мужчин и на восемь — для женщин, уже прошел первое чтение в Госдуме.

Ранее схожие данные, подтверждающие продолжение трудовой деятельности на пенсии среди россиян, представляла и Высшая школа экономики — по ее данным, средний стаж работы по достижению пенсионного возраста составляет пять лет. Впрочем, необходимо отметить, что, возможно, большая часть работающих приходится, скорее, на категорию вышедших на пенсию досрочно — таких в стране, по данным Пенсионного фонда, около 10 млн человек. Однако отдельных данных по трудоспособности этой группы (которые могли бы косвенно подтвердить необходимость реформы именно института досрочных пенсий) в России не существует, пишет газета "Коммерсант".