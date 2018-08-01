"Роскосмос" в начале августа объявит итоги проверки по делу о хищении

Результаты работы комиссии "Роскосмоса" в научно-производственном объединении (НПО) имени С.А. Лавочкина по делу о хищении 330 млн рублей будут объявлены в начале августа.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце июля Следственный комитет РФ завёл уголовное дело в отношении гендиректора НПО Сергея Лемешевского, после чего тот подал заявление об отставке. Позже он был задержан, а вместе с ним — и руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова. Задержание обоих провели сотрудники ФСБ, в их домах и на предприятии были проведены обыски.

Ранее стало известно об аресте адвоката Игоря Третьякова, который также подозревается в мошенничестве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, комиссия по данному делу работает с 5 июля и объявит результаты после 3 августа.

"Её (комиссию, — прим.) возглавляет начальник отдела организации служебных проверок департамента экономической безопасности госкорпорации "Роскосмос" Александр Зелепукин", — рассказал собеседник агентства, добавив, что глава корпорации Дмитрий Рогозин, чьим распоряжением назначена комиссия, сам в неё не входит.

Кроме того, сообщается о планируемом исключении арестованного Лемешевского из совета директоров корпорации на внеочередном собрании, сроки проведения которого пока не определены.