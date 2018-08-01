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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Новости
01.08.2018 05:10 Мск (07:10 Екб)
спорт | В России
Дзагоев пропустит ближайшие игры из-за травмы на ЧМ-2018
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Алан Дзагоев (2008) | Фото:mallex.info

Полузащитник национальной сборной России по футболу Алан Дзагоев сможет выйти на игровое поле только через три-четыре недели.
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Спортсмен получил травму в стартовом матче чемпионата мира между сборными РФ и Саудовской Аравии. У него повреждена задняя поверхность бедра. Футболист пропустил три последующие игры, и получил травму во время матча с Хорватией, успев сделать голевой пас.

Также Дзагоев получил травму икроножной мышцы правой голени в матче за Суперкубок России с московским клубом "Локомотив", сообщает телеканал "360".

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01.08.2018 05:10 Мск | Денис Линов
07:10 Екб

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Дзагоев пропустит ближайшие игры из-за травмы на ЧМ-2018
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