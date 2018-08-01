Дзагоев пропустит ближайшие игры из-за травмы на ЧМ-2018

Полузащитник национальной сборной России по футболу Алан Дзагоев сможет выйти на игровое поле только через три-четыре недели.

Спортсмен получил травму в стартовом матче чемпионата мира между сборными РФ и Саудовской Аравии. У него повреждена задняя поверхность бедра. Футболист пропустил три последующие игры, и получил травму во время матча с Хорватией, успев сделать голевой пас.

Также Дзагоев получил травму икроножной мышцы правой голени в матче за Суперкубок России с московским клубом "Локомотив", сообщает телеканал "360".