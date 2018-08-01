В Челябинске "ликвидировали" ДТП с легковушкой и пассажирским микроавтобусом

Тактико-специальные учения по ликвидации последствий автоаварии прошли в Челябинске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, в мероприятии приняли участие подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД, медики, службы медицины катастроф, городская служба спасения.

Согласно легенде учений, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о ДТП на участке автодороги в районе Кардиоцентра. Очевидцы сообщили, что произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В результате столкновения произошел розлив топлива и автомобиль загорелся, есть пострадавшие.

Первыми на место прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Место ДТП оцепили. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению автомобиля. Сотрудники МЧС и специалисты городской службы спасения помогали эвакуировать людей из автобуса, разблокировали пострадавших из транспортных средств, передавали их в руки врачам.

Последствия автоаварии были ликвидированы в кратчайшие сроки.