Минфин США продлил срок продажи компаний Дерипаски

Американские власти продлили до 23 октября срок, за который инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, "Группа ГАЗ" и "Русал".

Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США. Ранее этот срок был ограничен 5 августа, сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании. По данным РЖД предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом.

Департамент Минфина заявил, что США могут снять санкции с российской компании. Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".

В середине июля стало известно, что российское правительство поддержало "дорожную карту" по развитию алюминиевой промышленности, целью которой является увеличение спроса на металл внутри страны. Таким образом будет оказана поддержка пострадавшему от санкций "Русалу".