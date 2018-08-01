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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
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Новости
01.08.2018 03:47 Мск (05:47 Екб)
экономика | В России
В августе подорожают водка, загранпаспорт и водительское удостоверение
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заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

С 1 августа всем работающим пенсионерам, получающим официально зарплату, начнут выплачивать повышенную пенсию, поскольку работодатели платили за них страховые взносы.
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Прибавка будет зависеть от продолжительности трудового стажа и размера заработной платы. Однако максимальное повышение составит 235,74 руб. Территориальные органы ПФР проводят пересчет страховой пенсии работающих пенсионеров автоматически.

С 3 августа оформление биометрического загранпаспорта и водительских прав станет дороже. Это связано с увеличением размера госпошлины за выдачу документов. Так, пошлина за заграничный паспорт теперь составит 5 тыс. руб. вместо 3,5 тыс., за детский загранпаспорт - до 2,5 тыс. руб. (1,5 тыс.). Пошлина за водительское удостоверение нового образца вырастет до 3 тыс. руб. Пошлина за стандартный "пластик" не изменится и составит 2 тыс. руб.

С 19 августа в аэропортах Дальнего Востока иностранцы смогут получать российские электронные визы. По ним можно будет прилететь в Хабаровский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку и Чукотку. Заявки принимаются от граждан 18 государств.

Еще одно изменение - с 20 августа на всю водку и ликероводочные напитки крепостью от 37 до 40% устанавливается единая официальная минимальная цена для розничной торговли. Ниже ее продавать такое спиртное запретят. Связано это с тем, чтобы "левый алкоголь", который производится в обход госбюджета, не могло создавать конкуренцию легальным напиткам. Кроме того, водка и другие напитки подорожают. Так, самая дешевая водка объемом 0,5 литра с НДС и акцизом крепостью свыше 38 до 39% будет стоить 205 рублей, вместо 201 руб. сейчас. Минимальная цена более крепких напитков останется прежней.

Как сообщало Накануне.RU, о том, что в России резко увеличатся пошлины за выдачу документов, стало известно в апреле. Утверждалось, что эта мера призвана компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

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01.08.2018 03:47 Мск | Денис Линов
05:47 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.07.2018 07:40 Мск
Путин подписал: в России выросли госпошлины на заграничный паспорт и водительские права

Ранее 19.06.2018 13:05 Мск
Возможность покинуть Россию выросла в цене - Госдума повысила пошлину на оформление загранпаспорта до 5000

Ранее 20.04.2018 07:33 Мск
В России резко увеличатся пошлины за выдачу документов








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В августе подорожают водка, загранпаспорт и водительское удостоверение
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