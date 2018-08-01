В августе подорожают водка, загранпаспорт и водительское удостоверение

С 1 августа всем работающим пенсионерам, получающим официально зарплату, начнут выплачивать повышенную пенсию, поскольку работодатели платили за них страховые взносы.

Прибавка будет зависеть от продолжительности трудового стажа и размера заработной платы. Однако максимальное повышение составит 235,74 руб. Территориальные органы ПФР проводят пересчет страховой пенсии работающих пенсионеров автоматически.

С 3 августа оформление биометрического загранпаспорта и водительских прав станет дороже. Это связано с увеличением размера госпошлины за выдачу документов. Так, пошлина за заграничный паспорт теперь составит 5 тыс. руб. вместо 3,5 тыс., за детский загранпаспорт - до 2,5 тыс. руб. (1,5 тыс.). Пошлина за водительское удостоверение нового образца вырастет до 3 тыс. руб. Пошлина за стандартный "пластик" не изменится и составит 2 тыс. руб.

С 19 августа в аэропортах Дальнего Востока иностранцы смогут получать российские электронные визы. По ним можно будет прилететь в Хабаровский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку и Чукотку. Заявки принимаются от граждан 18 государств.

Еще одно изменение - с 20 августа на всю водку и ликероводочные напитки крепостью от 37 до 40% устанавливается единая официальная минимальная цена для розничной торговли. Ниже ее продавать такое спиртное запретят. Связано это с тем, чтобы "левый алкоголь", который производится в обход госбюджета, не могло создавать конкуренцию легальным напиткам. Кроме того, водка и другие напитки подорожают. Так, самая дешевая водка объемом 0,5 литра с НДС и акцизом крепостью свыше 38 до 39% будет стоить 205 рублей, вместо 201 руб. сейчас. Минимальная цена более крепких напитков останется прежней.

Как сообщало Накануне.RU, о том, что в России резко увеличатся пошлины за выдачу документов, стало известно в апреле. Утверждалось, что эта мера призвана компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.