При крушении самолета в Мексике никто не погиб

Погибших в результате крушения самолёта мексиканской авиакомпании Aeromexico нет.

Об этом губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро написал на своей странице в Twitter. "Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431", - написал он.

По данным губернатора, на месте инцидента оказывается помощь раненым. Тем временем по данным местных СМИ, большая часть пассажиров лайнера покинула салон самостоятельно.

Также стало известно, что крушение потерпел самолет Embraer-190 вместимостью 100 человек. Борт совершал рейс Дуранго-Мехико.