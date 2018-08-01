Герои мультфильма "Ну, погоди!" попали на монеты ЦБ

Главные герои советского мультипликационного сериала "Ну, погоди!" Заяц и Волк попали на памятные монеты ЦБ РФ.

Как сообщает регулятор, монеты выходят в рамках серии Банка России "Российская (советская) мультипликация". В оборот поступят серебряные монеты номиналом 3 руб. тиражом 3 тыс. штук. В этой же серии монеты номиналом 25 руб. из недрагоценных металлов в количестве 450 тыс. штук в обычном формате и 50 тыс. в цветном исполнении.

На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности — надпись "Ну, погоди!".

Выход монет приурочен к 50-летнему юбилею со дня выхода первой серии мультфильма.

Напомним, в конце 2017 года Банк России выпустил в обращение несколько видов памятных монет из серебра и недрагоценных металлов. Две серебряные памятные монеты номиналом 3 рубля из серии "Легенды и сказки народов России" - "Жар-птица" и "Царевна-лягушка", а также монеты, посвященные мультфильмам про Винни-Пуха, а также про трех богатырей.