Улюкаев стал тюремным библиотекарем

Осуждённый экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев стал библиотекарем в колонии строгого режима под Тверью.

Бывший чиновник в свободное время читает или пишет стихи, а также посещает тюремную творческую студию, где готовится новая театральная постановка. Роли у него пока нет - Улюкаев наблюдает со стороны.

Также бывший министр попросил полное медицинское обследование в обычной больнице. Ему отказано не было, впрочем, новых заболеваний у него не нашли, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.