В Мексике разбился пассажирский самолет

Самолет мексиканской авиакомпании "Aeromexico" потерпел крушение.

ЧП произошло почти сразу после взлета лайнера из аэропорта Дуранго. Об этом говорится на странице перевозчика в Twitter. "Нам известно о происшествии в Дуранго, мы работаем над тем, чтобы подтвердить информацию и получить детали", - сообщает авиакомпания.

По данным Reuters, на данный момент информации о числе возможных жертв или пострадавших нет.

По данным мексиканских СМИ, на борту самолета находились 80-100 пассажиров.