Адвокат Третьяков арестован по делу о хищении денег "Роскосмоса"

Бабушкинский суд в Москве арестовал адвоката Игоря Третьякова, который подозревается в мошенничестве как минимум на 330 млн руб. в НПО им. Лавочкина

Юрист заключен под стражу до 17 сентября. Как заявил адвокат на заседании суда, его бюро выполнило "положительную" работу по защите интересов НПО в судах. По словам Третьякова, "Роскосмос" требовал от научного объединения 235 млн руб., однако благодаря действиям сотрудников его конторы госкорпорация взыскала сумму лишь в 21 млн руб.

Защита намерена обжаловать решение суда, сообщает РБК.

Напомним, ранее по подозрению в мошенничестве правоохранительные органы задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову. Задержание обоих провели сотрудники ФСБ, в их домах и на предприятии были проведены обыски.