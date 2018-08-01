Стали известны обстоятельства убийства российских журналистов в Африке

Российскую съемочную группу, работавшую в Центральноафриканской Республике над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, убили по пути на встречу с местным консультантом.

По словам осведомленного источника, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко везли с собой дорогостоящую съемочную технику, что могло стать причиной для ограбления. В результате нападения на журналистов выжил водитель, который вез документалистов. По его словам, в ночь на 31 июля их обстреляли из кустов в 23 км от города Сибю.

По данным AFP, россияне были убиты боевиками на контрольно-пропускном пункте, когда возвращались из города Кага-Бандоро. При этом о пребывании журналистов в ЦАР не знало ни местное посольство РФ, ни российские советники президента страны, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, СКР завел уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, следственный комитет готов оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании особо тяжкого преступления.