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от издателя  |  комментариев: 9


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Новости
01.08.2018 07:59 Мск (09:59 Екб)
политика | В России
"Экономическое чудо": Росстат фиксирует сенсационный рост промышленности
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Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

Институт Гайдара и РАНХиГС подготовили мониторинг экономической ситуации в России, в котором, в том числе, проанализировали данные Росстата (передан в подчинение Минэкономразвития в апреле 2014 г.) по промышленному производству в первой половине 2018 г. Обе экспертных организации близки к финансово-экономическому блоку Правительства, и даже их удивило то, что происходит со статданными в курируемом Минэком ведомстве.

Как следовало из первоначальной статистики Росстата, газовый и угольный секторы в первом квартале года развивались медленно, а обрабатывающая промышленность показала вообще нулевые темпы роста. Такие цифры никого не устроили, и было решено пересмотреть неутешительную статистику, ссылаясь на необходимость учета более актуальных данных по малому бизнесу. Когда сменили методику расчета, что сделали уже второй раз за полтора года (в 2017 г. произошел переход на новые версии классификаторов продукции и видов деятельности), статистика улучшилась – индекс обрабатывающего производства вырос на 7–10% за 2016–2018 гг. по сравнению с прежними значениями.

Ход гениальный и удивил даже гайдаровцев, ведь это ведет к потере доверия к таким показателям и отсутствию понимания, как обстоят дела в реальности, считает экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев:

"Всегда можно найти такую методику оценки деятельности, чтобы завысить или занизить показатели. Я в свое время был заместителем председателя Счетной палаты, у нас базисные требования были к любым материалам обязательно с точным изложением методики, которой пользовались для расчетов. И в принципе, если говорить о том, чтобы как-то нормально управлять государством, методика оценки должна быть неизменна на протяжении длительного периода времени, само изменение методики расчета должно быть публично обсуждаемо".

Тем не менее, чудеса производства в статистике теперь превосходят все ожидания. Так, промышленная динамика по регионам в прошлом году показала рост производства в 74 регионах, в январе-мае этого года – в 62. Жилищное строительство вышло в положительную зону (рост отмечен в 2/3 регионов). Согласно опросам, количество предприятий, которые оценивают свое положение как "нормальное", к середине 2018 г составило 77%, обеспеченность кадрами респонденты оценивают наиболее высоко – 85% довольства, обеспеченность мощностями лишь немного уступает всеобщему удовлетворению от кадров. Оценка стабильного спроса на продукцию не стопроцентная, конечно, всего 60%, но зато этот критерий показал рост по сравнению с прошлыми годами.

А главное – доля предприятий, соответствующим образом оценивающих свое финансово-экономическое положение, поднялась с начала года с 83 до 89%. При этом нам еще прогнозируют и укрепление рубля, если не будет значительного падения цен на нефть или усугубления конфликтов с западными партнерами.

"Если вы находитесь в жестких рамках, вам трудно фальсифицировать данные, лучший способ обеспечить себе безнаказанную возможность фальсифицировать данные – это постоянно без публичного обсуждения и без серьезного обоснования менять методики расчета. Я думаю, сейчас с методиками расчета инфляции, расчета того, есть у нас или нет рост промышленного развития, такая же ситуация, какая была в случае Центрального банка, когда ему пролоббировали норму самому для себя устанавливать систему бухгалтерского учета – тем самым открыли двери и возможности для безнаказанной фальсификации данных. И когда мы проводили проверки, мы такие нарушения выявляли", – объясняет Юрий Болдырев.

Эксперт подчеркивает, что сейчас власти используют все возможности для фальсификации статистики, чтобы обосновать, например, еще и громкую "пенсионную реформу" – по его словам, изменяются данные о продолжительности жизни или не берутся в расчет ключевые данные о продолжительности здоровой, активной жизни, ведь они и должны стать основой для решения о поднятии пенсионного возраста. Кстати, эксперты из Института Гайдара считаются идеологами "пенсионной реформы" в предложенном варианте, программу, как известно, разрабатывал 35-летний директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Министерства финансов РФ Владимир Назаров.

Другие новости по темам: Институт Гайдара и РАНХиГС, Юрий Болдырев, рост промышленности, фальсификация, статистика
01.08.2018 07:59 Мск | Елена Кирякова
09:59 Екб

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"Экономическое чудо": Росстат фиксирует сенсационный рост промышленности
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