Обожжено 15% тела. На Южном Урале на шашлыках 6-летнюю девочку облили жидкостью для розжига

На озере Чебаркуль на одной из турбаз 6-летняя Даша М. получила ожоги 15% тела, об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что девочку облил другой ребенок, который разводил огонь в мангале и плеснул жидкостью для розжига в пламя, а уже оттуда оно перекинулось на сидевшую рядом Дашу.

Сейчас девочка находится в ожоговом центре Челябинска, ее жизни ничего не угрожает, однако ребенку потребуется длительный курс лечения.