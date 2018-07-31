Нарушение сердечного ритма. Стало известно, где будет похоронен Иосиф Кобзон

Незадолго до своей госпитализации известный российский артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон рассказал журналистам о месте своих похорон.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные Кобзону стало плохо в одной из столичных клиник и он впал в кому. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, артисту стало хуже из-за нарушения сердечного ритма.

Говоря о месте похорон, Кобзон отметил, что написал бумагу, в котором завещал похоронить себя рядом с мамой на Востряковском кладбище,

"Я выкупил там участок. Это наше родовое место", - отметил Кобзон.