Александр Лукашенко впервые после "инсульта" провел рабочую встречу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после отсутствия на публике с 28 июля провел рабочую встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, пишет РБК.

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Ранее украинские СМИ распустили слух о том, что якобы состояние здоровья Лукашенко резко ухудшилось и он перенес инсульт. После этого в пресс-службе главы государства такие заявления назвали бредом.

Отмечается, что дискуссия Лукашенко и Исаченко была сконцентрирована вокруг уборочной кампании, развития мясо-молочного комплекса и дорожного строительства в регионе.