О широкомасштабной военной операции в провинции Идлиб речь не идет, - Лаврентьев

Ни о какой широкомасштабной военной операции в провинции Идлиб в Сирии речь не идет, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Об этом передает РИА Новости.

При этом, по его словам, Россия готова оказать помощь так называемой "умеренной оппозиции" в борьбе с террористами под Идлибом, если она не справится с ними самостоятельно.

Дипломат также подчеркнул, что гуманитарный коридор в районе Идлиба организован для возвращения беженцев, а не в рамках подготовки к военной операции по взятию города.

В июне Минобороны РФ опровергло информацию об авиаударе по провинции, который якобы был нанесен российскими военными 7 июня.

Сейчас Идлиб остался единственным крупным оплотом террористических организаций на территории САР.