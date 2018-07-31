Один из убитых в ЦАР - журналист Орхан Джемаль

Российский журналист Орхан Джемаль погиб в Центральноафриканской республике, об этом сообщил в Twitter главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По его сведениям, в Африке журналист снимал фильм о частных военных компаниях.

Орхан Джемаль сотрудничал с рядом СМИ, работал как военкор.

Ранее СМИ сообщили, что трое граждан России убиты в ЦАР, у двоих из них были при себе пресс-карты "Известий". Однако в "Известиях" заявили, что сотрудников редакции в Центральноафриканской Республике не было.

В 2011 году Джемаль был ранен в Ливии, попав под обстрел на окраине Триполи.

В 2010 году журналист, отправившийся в отпуск в Сомали, провел несколько дней в местной тюрьме по подозрению в причастности к деятельности исламистской группировки "Аль-Шабааб".