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Решетников раскритиковал глав районов за отставание в подготовке к отопительному сезону
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Максим Решетников (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников раскритиковал глав районов за отставание от графика подготовки к зимнему периоду.
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31 июля прошло заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора. Вопрос о подготовке к зиме стал одним из самых обсуждаемых.

Как отметил глава региона, по подготовке объектов генерации и социальной сферы работы в крае ведутся по графику, а по подготовке многоквартирных домов выполнено чуть больше 85% от запланированного. Графику соответствует только 10 территорий.

Решетников напомнил, что в прошлом году были инциденты, поэтому вопрос главы должны держать на личном контроле. За неготовность территорий к отопительному сезону главы будут отвечать лично, подчеркнул он.

Глава Прикамья поручил назначить внеочередное заседание Совета глав муниципалитетов, на котором Региональной службой по тарифам будет представлен отчет по каждой территории, которая по каким-то причинам отстает от графика.

Ранее Накануне.RU сообщало, что четыре муниципалитета Челябинской области не готовы к отопительному сезону.

Добавим, что работы по подготовке к отопительному сезону должны быть завершены до 1 сентября. Затем проверку паспортов готовности проведет Ростехнадзор.

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31.07.2018 19:13 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:13 Екб

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Решетников раскритиковал глав районов за отставание в подготовке к отопительному сезону
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