В ЦАР убиты, предположительно, трое россиян. У двоих были пресс-карты "Известий"

Трое граждан России убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщило в твиттере агентство AFP со ссылкой на источники в религиозных и правоохранительных структурах.

В посольстве РФ в ЦАР сообщили, что личные документы пока не обнаружены, поэтому с уверенностью говорить о гражданстве убитых пока рано. Дипломаты проверяют информацию.

При этом у убитых были обнаружены журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками "Известий", передает ТАСС.

"Известия" сообщили, что сотрудников редакции в Центральноафриканской Республике не было. Информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с журналистами издания не поступало.

Между тем источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что целью убийства трех человек, предположительно, россиян, был грабеж.

Ранее в рейтинге стран по уровню счастья Центральноафриканская Республика заняла последнюю строчку наряду с Руандой, Сирией, Танзанией и Бурунди.