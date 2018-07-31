В Николаевской области русский язык лишили регионального статуса

Николаевский окружной административный суд лишил русский язык регионального статуса, который он имел с 2012 года. Суд признал недействительным решение местного облсовета "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики", который придал такой статус русскому языку, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В суд обратился первый зампрокурора области, который потребовал согласования местных законов с киевскими. Как сообщало Накануне.RU, в феврале Конституционный суд Украины признал неконституционным закон 2012 года "Об основах государственной языковой политики", который давал возможность придания регионального статуса другому языку в регионах, где не менее 10% населения считают его родным. При этом практического применения закон не имел.

Напомним, недавно глава МВД Украины Арсен Аваков неожиданно призвал обсудить возможность возвращения регионального статуса русскому языку. Политологи считают это заявкой на президентские амбиции Авакова и попыткой завоевать дополнительные голоса в русских регионах.