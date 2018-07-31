80% крупных российских компаний повысят цены из-за роста НДС

Вслед за увеличением НДС 80% крупных российских компаний поднимут цены на свои товары. Об этом говорится в результатах опроса Института Адизеса, сообщает РБК.

24 июля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об увеличении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Депутаты оппозиционных фракций сочли изменения пагубными для российской экономики.

Цены вырастут, так как расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара, говорится в исследовании.

В опросе, который проводился анкетным способом с 26 июня по 26 июля, приняли участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса.

Ранее аналитики Центрального банка дали свой прогноз, заявив, что увеличение НДС на 2% приведет к росту потребительских цен на 0,8-1,25%.

По оценкам Минфина, рост инфляции от повышения налога на 2% составит 1–1,5%. Он не станет критичным для россиян, считает глава ведомства Антон Силуанов.