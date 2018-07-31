Глава Губкинского предстанет перед судом за пьяную езду

Мэр Губкинского Сергей Бурдыгин попался пьяным за рулем, ему грозит лишение прав, передает корреспондент Накануне.RU.

В выходные автомобиль градоначальника остановили сотрудники ДПС и предложили чиновнику пройти освидетельствование. Проверка показала, что в крови Бурдыгина есть алкоголь. Теперь ему грозит лишение прав: заседание состоится 3 августа, сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник. Впоследствии может зайти вопрос об отставке.

Напомним, ранее в аналогичную ситуацию попал экс-глава Нефтеюганска Виталий Бурчевский. 10 августа 2014 г. автомобиль Бурчевского остановили сотрудники ДПС. Водитель, по мнению сотрудников, был пьян. По решению суда он был оштрафован на 30 тыс. руб. и лишен на полтора года водительских прав за езду по городу в нетрезвом состоянии. После того, как информация об этом просочилась в СМИ, мэр неоднократно заявлял, что к пьяной езде он не имеет никакого отношения. 24 октября того же года Нефтеюганский районный суд оставил вердикт в силе. Вскоре Бурчевский покинул пост, а главой города стал Николай Цыбулько.