В Челябинске построят центр по шорт-треку

В Челябинске началось строительство регионального центра по шорт-треку. Проект получил федеральную поддержку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Региональный центр подготовки появится в 2019 году. Спортивное сооружение решит проблему нехватки льда для спортсменов, занимающихся шорт-треком и фигурным катанием.

"Это будет совместный проект министерства спорта России и региональных властей. Уверен, в новом комплексе мы сможем воспитать много чемпионов", – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Центр по шорт-треку строят возле стадиона "Центральный". Рядом с ним уже располагаются крытый ледовый дворец "Уральская молния" и легкоатлетический манеж УралГУФК.

В комплексе будет несколько ледовых площадок, большой и функциональный зал для общей физической подготовки конькобежцев и других спортсменов. Новый комплекс разместится на участке в 12 тысяч квадратных метров, площадь застройки составит 4,9 тысячи квадратных метров. Размер спортивного зала – 2,3 тысячи квадратных метров с ледовым полем 30х60 метров, количество посадочных мест на трибуне – 150. Стены и кровля будут изготовлены из сэндвич-панелей.

На строительство комплекса из областного бюджета будет выделено 240 млн рублей, еще 160 млн – федеральные средства.