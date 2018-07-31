МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова с предупреждением

в этот день
31.07.18
17:00
В Екб.19:00
Эксперты: "Варяг" Овсянников и междоусобицы тянут Севастополь вниз
"Цвет настроения - красный": сургутские активисты ответили Киркорову
В Екатеринбурге на митинге повесили депутатскую "доску позора"
Главное
Затопленное химоружие отпугивает инвесторов из Арктики

Тема дня
Из-за "украинского раскола" РПЦ рискует потерять треть своих приходов Во время празднования 1030-летия крещения Руси в Киеве состоялось сразу несколько крестных ходов, в том числе и раскольнические  – Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАП), поддерживающих идею автокефалии Украины от Русской православной церкви.
31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег, депутаты просят смету Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в экстренном порядке одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю Алексею Наговицыну. Заемные средства последнему нужны на достройку здания "Таганай" на улице Труда, которое власти региона рассматривают как основную площадку при проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.
31.07.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4109



Новости
31.07.2018 16:02 Мск (18:02 Екб)
политика | В России
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова с предупреждением
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

целебное фото Лаврова (2018) | Фото: facebook.com/MIDRussia

Министерство иностранных дел России опубликовало в официальном аккаунте Facebook "целебную" фотографию главы ведомства Сергея Лаврова.
Читайте также:

В комментарии к фото дана рекомендация прикладывать его "к больным местам на планете". Авторы поста предупредили, что в некоторых географических точках прикладывание снимка может вызывать "эффект экзорцизма".

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила "Говорит Москва", что фото сделано на форуме "Территория смыслов", где Лаврова традиционно просят сфотографироваться. Ранее это были фото с глобусом, сейчас - с флагом, пояснила Захарова.

целебное фото Лаврова(2018)|Фото: facebook.com/MIDRussia

Ранее МИД РФ призвал пользователей соцсетей поддержать флешмоб в поддержку задержанной в США россиянки Марии Бутиной. Ведомство предложило ставить на аватарки ее фото, что и сделало в своих аккаунтах.

Другие новости по темам: сергей лавров, целебное фото
31.07.2018 16:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:02 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова с предупреждением
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+