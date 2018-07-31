МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова с предупреждением

Министерство иностранных дел России опубликовало в официальном аккаунте Facebook "целебную" фотографию главы ведомства Сергея Лаврова.

В комментарии к фото дана рекомендация прикладывать его "к больным местам на планете". Авторы поста предупредили, что в некоторых географических точках прикладывание снимка может вызывать "эффект экзорцизма".

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила "Говорит Москва", что фото сделано на форуме "Территория смыслов", где Лаврова традиционно просят сфотографироваться. Ранее это были фото с глобусом, сейчас - с флагом, пояснила Захарова.

Ранее МИД РФ призвал пользователей соцсетей поддержать флешмоб в поддержку задержанной в США россиянки Марии Бутиной. Ведомство предложило ставить на аватарки ее фото, что и сделало в своих аккаунтах.