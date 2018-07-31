Губернатор Югры вошла в состав консультативной комиссии Госсовета РФ

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова вошла в состав консультативной комиссии Государственного совета РФ, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Соответствующее распоряжение 25 июля 2018 г. подписал президент России Владимир Путин. Консультативная комиссия Госсовета оказывает содействие главе государства в определении круга важных проблем социально-экономического развития России и ее субъектов, а также вырабатывает предложения для решения этих проблем.

Помимо губернатора Югры в состав консультативной комиссии вошли главы еще 17 регионов, а также помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Главой комиссии назначен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Добавим, что члены комиссии назначаются главой государства из числа глав субъектов РФ. В состав Госсовета они не входят.