Завершено следствие в отношении семи фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

Семерым обвиняемым по делу о гибели людей при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" объявлено об окончании следственных действий. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, пожар произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В июле стало известно, что следствие в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" близится к завершению.

Как рассказала Светлана Петренко, сейчас предварительное следствие по уголовному делу завершено. В зависимости от роли каждого из обвиняемых им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатность.

Так, генеральный и технический директора ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор данного юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин, как считает следствие, не выполнил свои прямые обязанности по оповещению посетителей торгового центра о возникшем пожаре.

В свою очередь, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности. А начальник караула пожарной части №2 "1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания ТЦ.

Как отметила официальный представитель СКР, в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела. Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается.

Напомним, недавно в следствии подтвердили, что на противопожарной системе в "Зимней вишне" сэкономили 7 млн руб.