Депутат Рады предложил лично начать переговоры с ДНР и ЛНР

Киевская власть должна начать прямой диалог с Донецком и Луганском, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, известный как противник украинского церковного раскола.
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Он подчеркнул, что готов взять на себя личную ответственность за организацию переговорного диалога.
Депутат парламента ДНР Александр Костенко выразил сомнение, что заявление Новинского на данный момент имеет реальную силу.
Как сообщало Накануне.RU, в марте о необходимости переговоров с Донбассом заявил свергнутый президент Виктор Янукович.