Депутат Рады предложил лично начать переговоры с ДНР и ЛНР

Киевская власть должна начать прямой диалог с Донецком и Луганском, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, известный как противник украинского церковного раскола.

Он подчеркнул, что готов взять на себя личную ответственность за организацию переговорного диалога.

Депутат парламента ДНР Александр Костенко выразил сомнение, что заявление Новинского на данный момент имеет реальную силу.

Как сообщало Накануне.RU, в марте о необходимости переговоров с Донбассом заявил свергнутый президент Виктор Янукович.