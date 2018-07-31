Турция может стать участником БРИКС к 2025 году

Присоединение Турции к формату БРИКС при сохранении нынешней динамики может состояться уже к 2025 г.

Как сообщает Infox, кандидат экономических наук Александр Арский напомнил, что долгое ожидание Турцией (давним членом НАТО и страной с мощной экономикой) членства в Евросоюзе – в какой-то степени даже унизительно для Анкары.

Реакция других стран БРИКС на инициативу Реджепа Эрдогана положительная. Однако требуется урегулировать военно-политический аспект – связанный с ситуацией на границе с Сирией и действиями отрядов Курдской рабочей партии. Кроме того Эрдогану придётся решить, как быть со своими обязательствами по членству в НАТО.

Однако намерение присоединиться к работе БРИКС – это не спонтанный порыв турецкого лидера, а стратегия, обусловленная, в том числе общими с Россией инфраструктурными проектами, такими, как, например, газопровод "Турецкий поток".

Напомним, Эрдоган заявил о возможном вступлении Турции в БРИКС на последнем саммите организации, прошедшем на прошлой неделе в южноафриканском Йоханнесбурге. Больше всего инициативу турецкого руководителя поддержал Китай.