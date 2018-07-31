Новый прокурор Прикамья впервые встретится с журналистами

Новый прокурор Пермского края Андрей Юмшанов даст первую пресс-конференцию, передает корреспондент Накануне.RU.

Она начнется в 11.00 1 августа. На ней обсудят работу укреплению надзорным ведомством законности и правопорядка и расскажут о взаимодействии со СМИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, Юмшанов стал прокурором Пермского края в начале июля. Ранее его кандидатуру поддержали депутаты краевого заксобрания. Тем же указом теперь уже бывший прокурор региона Вадим Антипов назначен в Нижегородскую область.