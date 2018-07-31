Сотрудников мэрии Екатеринбурга отправят на обследование к психиатру

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на поиски психиатра для сотрудников подразделения МКУ "Управление зданиями города Екатеринбурга". Стоимость медицинских услуг - 175 тыс.руб, предаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов, которые размещены на сайте госзакупок, всего необходимо проверить 104 человека. Обязательное психиатрическое освидетельствование сотрудников необходимо провести для людей, которые работают с опасными и вредными веществами - с источниками повышенной опасности. Например, повара, мойщики-посуды, врачи, операторы моечно-очистительного агрегата, грузчики и т.д.

Такие проверки должны проходить раз в пять лет. Все проверки выигравшая организация должна провести до 25 декабря 2018 года.