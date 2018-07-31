Рейтинг власти падает к "докрымским" значениям

Россияне все меньше одобряют деятельность президента, премьер-министра и партии власти. Рейтинг "Единой России" упал до минимума 2011 года. Эксперты считают, что для того, чтобы исправить ситуацию, власти необходимо выдвигать какой-нибудь новый мегапроект, подобный тому, каким в свое время стал Крым.

Сегодня стало известно, что рейтинг партии "Единая Россия" среди электората РФ по состоянию на 22 июля этого года снизился до 37,1%. Ниже показатель "ЕР" опускался в конце 2011 года - до 34,4%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с конца февраля по настоящий момент рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал с 53,6% до 37,7%, премьер-министру Дмитрию Медведеву - с 11,3% до 7,8%. А согласно исследованию Левада-центра, с марта динамика неодобрения деятельности Путина (с 19 до 32%, при этом еще в мае было 20%) и Медведева (с 55 до 69%) среди россиян постепенно падает, все меньше людей одобряет и деятельность Правительства России.

А опрошенные читатели Накануне.RU считают, что Правительство должно уйти в отставку из-за повышения пенсионного возраста и президент также должен разделить ответственность перед народом.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что власть сейчас испытывает определенный дефицит легитимности. Но выход из ситуации есть.

"Если смотреть тот же ВЦИОМ и рейтинги президента, то был период резкого снижения во второй половине июня, в июле оно несколько "заморозилось", но и вверх практически не отыгрывало. Особенно это касается ключевого рейтинга - рейтинга доверия. Чтобы сравнение было более корректным, нужно смотреть на данные одного социологического центра, потому что у многих разные формулировки вопросов, разные периоды сравнения, и нужно смотреть на все последовательно. Если взять за базу ВЦИОМ, то там снижение рейтингов началось еще в конце марта. Потом эта тенденция продолжалась с некоторыми "отскоками" вверх, затем, когда было объявлено о пенсионной "реформе", с середины июня произошло резкое снижение, в июле они [показатели] "заморозились", особенно рейтинг доверия", - комментирует Накануне.RU Павел Салин.

По его словам, базовым для всех рейтингов является то, что все они вернулись в период 2011-13 годов, когда власть испытывала серьезные проблемы с легитимностью, и только Крым помог решить эту проблему.

"Сейчас основная проблема для власти, которая сказывается на рейтингах, заключается в том, что во время выборов были сформулированы завышенные ожидания у населения, благодаря чему и были получены столь высокие результаты, а потом власть этим ожиданиям не смогла соответствовать. Причем разочарование началось, как показывают данные рейтингов, еще до объявления о пенсионной "реформе", она лишь ускорила этот процесс", - говорит эксперт.

Очевидно, власть не предприняла такого же разворота в сторону большей самостоятельности в экономике, какой был во внешней политике. Более того, гражданам предложили экономические реформы, которые многими ассоциируются как "гайдаровские". И тот большой ресурс доверия населения к власти, который появился в 2014 году, исчерпан.

В итоге, как отмечает Павел Салин, сейчас ситуация с легитимностью власти такая же, как в 2011-13 годах.

"И если власть хочет переломить эту ситуацию политтехнологическими средствами, то ей необходимо выдвигать какой-то мегапроект. В 2014-м он возник сам собой - Крым, сейчас повторение этой ситуации маловероятно. Возникает вопрос - каким образом власть будет преодолевать кризис легитимности. Следует оговориться, что ничего катастрофического не происходит, не стоит "бежать заливать пожар", предпринимать что-то здесь и сейчас, но в перспективе полугода-года власти необходимо что-то с этим делать, иначе ситуация будет оставаться неустойчивой и кто-то может попытаться этим воспользоваться, либо само собой все произойдет", - предупреждает Салин.

Но что предлагать населению сейчас - большой вопрос.

"В ходе выборов был предложен "социально-экономический контракт", но в отличие от предыдущих "контрактов", когда власть предлагала и его выполняла, то сейчас, судя по рейтингам, население особо не верит, что власть будет выполнять свою часть обещаний", - уточнил эксперт.

При этом прошедший чемпионат мира по футболу, по его мнению, уж точно не может стать таким проектом.

"Это все локальные вещи. Как Олимпиада-2014 в России не могла ликвидировать дефицит легитимности, а лишь на короткое время заморозить его, так же и ЧМ-2018. Это краткосрочная вещь, а нужно чтобы меры, которые предпринимает власть, носили средне-, а лучше долгосрочный характер. Чемпионат несколько смягчил глубину падения рейтингов, которая происходила после обнародования пенсионной "реформы", но уже сейчас его эффект практически исчерпан, а к осени он окончательно исчезнет", - заключил Павел Салин.