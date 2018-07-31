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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


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экономика ;
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Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

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Новости
31.07.2018 15:30 Мск (17:30 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Рейтинг власти падает к "докрымским" значениям
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коллаж тандем нанообщество россия электорат народ атомизация медведев путин (2012) | Фото:

Россияне все меньше одобряют деятельность президента, премьер-министра и партии власти. Рейтинг "Единой России" упал до минимума 2011 года. Эксперты считают, что для того, чтобы исправить ситуацию, власти необходимо выдвигать какой-нибудь новый мегапроект, подобный тому, каким в свое время стал Крым.

Сегодня стало известно, что рейтинг партии "Единая Россия" среди электората РФ по состоянию на 22 июля этого года снизился до 37,1%. Ниже показатель "ЕР" опускался в конце 2011 года - до 34,4%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с конца февраля по настоящий момент рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал с 53,6% до 37,7%, премьер-министру Дмитрию Медведеву - с 11,3% до 7,8%. А согласно исследованию Левада-центра, с марта динамика неодобрения деятельности Путина (с 19 до 32%, при этом еще в мае было 20%) и Медведева (с 55 до 69%) среди россиян постепенно падает, все меньше людей одобряет и деятельность Правительства России.

А опрошенные читатели Накануне.RU считают, что Правительство должно уйти в отставку из-за повышения пенсионного возраста и президент также должен разделить ответственность перед народом.

митинг в москве, грош в гроб, царь жлоб(2018)|Фото: Накануне.RU

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что власть сейчас испытывает определенный дефицит легитимности. Но выход из ситуации есть.

"Если смотреть тот же ВЦИОМ и рейтинги президента, то был период резкого снижения во второй половине июня, в июле оно несколько "заморозилось", но и вверх практически не отыгрывало. Особенно это касается ключевого рейтинга - рейтинга доверия. Чтобы сравнение было более корректным, нужно смотреть на данные одного социологического центра, потому что у многих разные формулировки вопросов, разные периоды сравнения, и нужно смотреть на все последовательно. Если взять за базу ВЦИОМ, то там снижение рейтингов началось еще в конце марта. Потом эта тенденция продолжалась с некоторыми "отскоками" вверх, затем, когда было объявлено о пенсионной "реформе", с середины июня произошло резкое снижение, в июле они [показатели] "заморозились", особенно рейтинг доверия", - комментирует Накануне.RU Павел Салин.

По его словам, базовым для всех рейтингов является то, что все они вернулись в период 2011-13 годов, когда власть испытывала серьезные проблемы с легитимностью, и только Крым помог решить эту проблему.

"Сейчас основная проблема для власти, которая сказывается на рейтингах, заключается в том, что во время выборов были сформулированы завышенные ожидания у населения, благодаря чему и были получены столь высокие результаты, а потом власть этим ожиданиям не смогла соответствовать. Причем разочарование началось, как показывают данные рейтингов, еще до объявления о пенсионной "реформе", она лишь ускорила этот процесс", - говорит эксперт.

Очевидно, власть не предприняла такого же разворота в сторону большей самостоятельности в экономике, какой был во внешней политике. Более того, гражданам предложили экономические реформы, которые многими ассоциируются как "гайдаровские". И тот большой ресурс доверия населения к власти, который появился в 2014 году, исчерпан.

Владимир Путин, Крымский мост(2018)|Фото: пресс-служба президента России

В итоге, как отмечает Павел Салин, сейчас ситуация с легитимностью власти такая же, как в 2011-13 годах.

"И если власть хочет переломить эту ситуацию политтехнологическими средствами, то ей необходимо выдвигать какой-то мегапроект. В 2014-м он возник сам собой - Крым, сейчас повторение этой ситуации маловероятно. Возникает вопрос - каким образом власть будет преодолевать кризис легитимности. Следует оговориться, что ничего катастрофического не происходит, не стоит "бежать заливать пожар", предпринимать что-то здесь и сейчас, но в перспективе полугода-года власти необходимо что-то с этим делать, иначе ситуация будет оставаться неустойчивой и кто-то может попытаться этим воспользоваться, либо само собой все произойдет", - предупреждает Салин.

Но что предлагать населению сейчас - большой вопрос.

"В ходе выборов был предложен "социально-экономический контракт", но в отличие от предыдущих "контрактов", когда власть предлагала и его выполняла, то сейчас, судя по рейтингам, население особо не верит, что власть будет выполнять свою часть обещаний", - уточнил эксперт.

Стадион сегодня окрашен в цвета французского флага, а перуанские болельщики с грустью покидают уральскую столицу(2018)|Фото: Накануне.RU

При этом прошедший чемпионат мира по футболу, по его мнению, уж точно не может стать таким проектом.

"Это все локальные вещи. Как Олимпиада-2014 в России не могла ликвидировать дефицит легитимности, а лишь на короткое время заморозить его, так же и ЧМ-2018. Это краткосрочная вещь, а нужно чтобы меры, которые предпринимает власть, носили средне-, а лучше долгосрочный характер. Чемпионат несколько смягчил глубину падения рейтингов, которая происходила после обнародования пенсионной "реформы", но уже сейчас его эффект практически исчерпан, а к осени он окончательно исчезнет", - заключил Павел Салин.

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31.07.2018 15:30 Мск | Москва | Артем Малянов
17:30 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 13:51 Мск
До минимума 2011 года: рейтинг "Единой России" продолжает падение








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Рейтинг власти падает к "докрымским" значениям
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